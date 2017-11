La existencia de regímenes comunistas en ambos países no impidió ni mucho menos la escalada. Mientras Vietnam se mantenía firme junto a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la agonizante China pos Mao mantenía el alejamiento de Moscú que decidió este mismo líder a fines de los 50. Asimismo, los presidentes americanos en los últimos 20 años no han hecho más que ir mejorando las relaciones diplomáticas, económicas y militares entre la superpotencia y Vietnam. En el último tramo de la administración Obama, se autorizó la venta de material bélico a ese ex enemigo. Como nos enseña el siempre vigente pensamiento realista de las Relaciones Internacionales, los países no tienen amigos ni enemigos permanentes sino intereses.