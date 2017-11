Como en cualquier reparto de poder, hubo heridos. El PRO tiene de manera casi natural en el interior del país muchos dirigentes relacionados con el campo. Además, son muchos los empresarios que podrían haber tenido interés en ese lugar. Y los políticos del interior jamás podrían ver con malos ojos un puesto en el gabinete relacionado con la producción de sus territorios. Como contamos y es historia, la decisión fue por Buryaile. Esto no cayó mal en la Fundación Pensar, donde el ahora ex ministro no sólo no tenía resistencia sino que contaba con algunos aliados ganados en la lucha contra la 125 de Lousteau-Moreno-Cristina. Además, era un guiño a la UCR; y no menor, no había veto alguno de Elisa Carrió, quien siempre tuvo una relación de especial cercanía con CRA, entidad de Buryaile, y había llevado al dirigente más relevante de su historia, Mario Llambías, como candidato. De hecho, en su momento (2010), Lilita, en un asado, habló directamente con Buryaile para acordar una ley de retenciones a favor del campo y en contra del kirchnerismo.