La soberbia o la autosuficiencia no deben formar parte de los recursos de un candidato democrático, a pesar de que nunca faltaran críticos por mucho que se acierte. No importan la dedicación y los sacrificios. Las piedras y los ladridos contra quienes cabalgan son constantes; no obstante, hay que sentirlos y escucharlos para rectificar si fuera necesario. Los errores conducen más pronto al fracaso de una propuesta que la habilidad que el enemigo tenga para destruirla.