De Vido, con ser una estrella fulgurante de esa organización criminal, no era el último eslabón. Esto no termina en él, sino en la integrante viva del binomio jefe, Cristina Fernández. Pero De Vido conoce mucho de la trama delictual que integraba. Como se sabe, su jefa directa le soltó la mano por televisión durante la campaña electoral cuando, haciendo gala de un cinismo cruel, dijo: "Yo no pongo las manos en el fuego por De Vido". Eran los días en que todo valía con tal de ganar, hasta las deslealtades más sucias y bajas.