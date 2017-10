Un tema que resulta de vital importancia y es necesario que el Presidente lo tome como propio es la inequidad existente entre Buenos Aires y Capital Federal con el interior del país. Macri abundó en ejemplos de abusos, inequidades, despilfarros. Esta cronista también utilizará uno para describir la afirmación del párrafo anterior. Mientras que el costo del pasaje en colectivo urbano en Capital Federal está en 6$, el costo del mismo en Rosario es de 10$, en Córdoba 12,55$. El interior paga tarifas muchísimo más caras en luz, agua, tasa municipal y otros impuestos. El conurbano de la gobernadora Vidal tiene la misma pobreza que el conurbano del gobernador Lifschitz, del gobernador Schiaretti. La pobreza no se reducirá mientras esta realidad no sea contemplada por igual. El Presidente no es el único responsable de que esto suceda. Si esta brecha no se elimina es porque los legisladores que representan al interior del país no se han encargado de visibilizarla enfáticamente. El impulso a las economías regionales es un instrumento de altísimo impacto para tal fin.