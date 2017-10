Necesitamos grandeza para que no quede en buenas intenciones. Esto es clave, porque cómo dijo el Presidente e su discurso de hoy, “Si no hay consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos que compartimos para el desarrollo de nuestro país, no habrá sustentabilidad pública, ni inversiones y productividad, ni seguridad jurídica o competencia empresaria. No habrá equidad social ni una verdadera salida de la pobreza y la desigualdad”. Por eso el acuerdo de políticas de Estado requiere una mirada a largo que plazo, que trascienda gestiones y tenga como norte el desarrollo sostenido e integral de Argentina.