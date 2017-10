Días pasados, alguien vinculado al Gobierno me decía que él no conocía casos en que, por los costos internos y la constante agitación gremial, se hubieran perdido inversiones productivas. Mi respuesta fue doble. Por un lado, que basta mirar la negociación con UPM y lo que ocurre en las zonas francas, para advertir inequívocamente que en las condiciones normales no se puede invertir. Sólo se hace con desgravaciones y beneficios sustantivos. A lo que le añadía que quien observe un vuelo aeronáutico al Paraguay, advertirá la cantidad de empresarios uruguayos, la mayoría medianos, que están trabajando ya en nuestro vecino. Estos son hechos y es una pena que no se quieran ver.