Siempre que me enojo con Macri pienso en Scioli y se me pasa. Cuesta imaginar el otro lado de los votos, eso que estuvo tan cerca y de sólo recordarlo mete miedo. Ellos no imaginaban la derrota, no estaba en sus planes y el ahora presidiario Julio De Vido acumulaba como si al llegar a un número todo se transformaba en comprable.