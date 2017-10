A juzgar por lo que ocurre en nuestro mundo, el materialismo filosófico o, al decir de Karl Popper, el determinismo físico, aparece hoy en muy diversos campos y proviene de muy diferentes tradiciones de pensamiento: en la economía (paradójicamente en la teoría de la decisión), en el derecho (especialmente en la rama penal), en interpretaciones de variantes psicológicas (a pesar de que el vocablo alude a la psique), en algunos médicos (sobre todo en el campo de la neurología) y en ciertas manifestaciones de la filosofía. En otras oportunidades me he extendido en este tema que estimo crucial, ahora lo condenso. Veo también que no pocos liberales que desarrollan temas muy sofisticados y provechosos pero no se ocupan de los cimientos de esa corriente, puesto que si no hay libre albedrío, no habría tal cosa como libertad, con lo que se estaría construyendo sobre arena.