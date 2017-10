Raúl Alfonsín asumió su presidencia el 10 de diciembre de 1993 en medio de la euforia de haber dejado atrás las violencias yuxtapuestas de la década anterior protagonizadas por peronistas y militares. Pero fue tal el frenesí de los acontecimientos tras la tragedia de Malvinas que el mandatario no pudo hacerse de un diagnóstico claro de la verdadera situación económica del país. Convencido de que, no obstante, la gestión militar no había operado grandes cambios estructurales en la economía del país, ensayó una estrategia distribucionista y proteccionista inspirada por muchos de los hombres del gabinete del presidente Illia veinte años antes.