No nos llamemos a engaños, todo extremo tiene sus riesgos. Con el advenimiento de las redes sociales, pareciera que es tendencia celebrar cada día del año un motivo diferente. Así nos encontramos con festejos como el Día de la Sonrisa, el Día del Beso, el Día del Amigo, entre muchos otros. Esta costumbre no es buena ni mala per se, pero mantengamos lo genuino de nuestra celebración, enlazándolo a alguien de nuestro entorno y humanizando lo que consumimos a través de la tecnología.