En relación con la primera, es cierto que la escuela recibe múltiples demandas y no siempre puede responder satisfactoriamente a todas. Al ser la última institución social de referencia de tránsito obligatorio, recibe presiones para las que no cuenta con recursos y capacidades de respuesta adecuadas. Esto no quiere decir que no se la pueda fortalecer para lograr este objetivo. Es importante señalar que el éxito de las prácticas dependerá de la seriedad con la que se estructuren los procesos de gestión y seguimiento. Esto vale para el sistema educativo en su conjunto, pensando, por ejemplo, en un área cuya finalidad sea conseguir los más de 24 mil espacios formativos que hoy demandaría una implementación universal. Pero también para cada establecimiento educativo.