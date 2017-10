La derrota de Juan Schiaretti en Córdoba o de Juan Manuel Urtubey en Salta no es otra cosa más que eso. Gobernadores peronistas remozados, modernos e institucionalistas sufrieron las consecuencias del conjunto. El cordobesismo trató de diferenciarse y no lo logró. Urtubey, tampoco. El clima y la atmósfera asfixiante que el kirchnerismo progre con su corrupción desmesurada dejó en el país fue aventado razonablemente por Cambiemos. Lo que el peronismo no pudo o no quiso realizar, esto es, sacarse a la izquierda del partido, como bien lo ha manifestado el senador Miguel Ángel Pichetto, refiriéndose al kirchnerismo, lo logró Mauricio Macri. El peronismo debería estar agradecido. Hubo gobernadores peronistas que fueron exitosos; ahora, si por el hecho de ganar una elección, la ciudadanía, el periodismo y ellos mismos se creen en condiciones únicas de reorganizar el peronismo, se equivocan de acá a la China. Se necesitan ideas. Se requiere pensar de nuevo. Y hay muchos de los perdedores que son modernos.