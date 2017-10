El Presidente dijo: "Argentina no le tiene que temer a las reformas, es crecer". Parece que hay áreas del Gobierno que no piensan en eso, sino en repetir viejas recetas, de quién no paga, dentro de la formalidad, para incluirlo en el zoológico fiscal, en lugar de encarar la difícil pero necesaria tarea de atacar los canales de la informalidad y sus causas.