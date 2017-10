El Poder Judicial siempre llega cuando todo está consumado, cuando ya no hay más nada para hacer. No son médicos, son forenses. Y aunque es claro que es fácil detener hoy a De Vido y cualquier otro secuaz de esta organización, el mérito está en sellar con un símbolo tan fuerte el futuro de nuestro país. La Justicia argentina es un poco lo que es el infierno para cierto cristianismo: al final llegará el castigo. Es la esperanza, es la certeza de que no todo es gratis.