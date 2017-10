Habíamos elegido un camino de normalización gradual, pero, por más gradual que fuera, las medidas que tomamos no serían gratis. De hecho, no lo fueron. Tuvimos que sortear un 2016 que no fue fácil. En especial para la gente: cayó el consumo, hubo pérdida del salario real y reducción de subsidios. Estábamos haciendo lo que habíamos prometido en campaña: siempre dijimos que no iba a ser fácil, pero una cosa es decirlo y otra, hacerlo. Y nos volvíamos a preguntar: ¿Estará la sociedad preparada para ponerse el cambio al hombro? ¿Tendremos tiempo de mostrar que este es el camino: un camino sin atajos, sin soluciones mágicas, pero el único capaz de llevarnos lejos?