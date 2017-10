Con respecto a la obra pública, si bien es cierto que produce mayor grado de actividad económica, este dinamismo es pan para hoy y hambre para mañana. El motor de la economía no puede ser el Estado; eso lo hemos probado durante los últimos 70 años y no funciona, es hora de darnos cuenta. El atraso en la infraestructura del país justifica esta inversión, pero esto no es la solución de fondo y se agota a corto tiempo, debemos ser conscientes de ello.