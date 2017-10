"Yo también tenía terror a la dependencia, pero me he dado cuenta de que no es tan grave. Una se acostumbra y agradece la ayuda. No puedo vestirme ni ducharme sola, me cuesta cepillarme los dientes y cortar el pollo de mi plato, pero nunca he estado más contenta que ahora". Son las palabras de Catherine Hope, una de las protagonistas de El amante japonés, la novela de la consagrada escritora Isabel Allende. La felicidad y la salud son indicadores cuya importancia a lo largo de la vida describe una gráfica similar, en forma de "u". Es decir, las personas consideran de mayor importancia la salud y la felicidad al comienzo de la vida y en las décadas finales. No es de sorprender, entonces, que la señora Hope se sienta y se exprese feliz a pesar de su mala condición.