Necesitamos un presidente serio, no uno enojado que escracha gente con nombre y apellido. Necesitamos ministros eficientes, pero no obsecuentes. Secretarios de Estado y funcionarios que ocupen su cargo por lo mucho que saben y no por lo fuerte que aplauden, y necesitamos ejecutivos de la cosa pública en general que se enamoren de la gestión tratando en lo posible de no apropiarse de los recursos gestionados.