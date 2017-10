Pero si la primera parte de este comentario es cierta y lo que vimos el domingo fue la manifestación de algo más profundo que está ocurriendo en las entrañas de la sociedad, la señora Fernández no tiene lugar en ese escenario. Como parte de su combo incluye la violencia verbal, que no tarda mucho en conectarse con la violencia de hecho, esa estrategia la hundirá más a ella y a sus eventuales aliados convenientes de la izquierda que no se han caracterizado nunca por otra cosa que no sea encapucharse y romper todo. Parte del mensaje fue la clara señal de hartazgo contra la violencia.