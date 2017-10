En 1985, el doctor Raúl Alfonsín arrasó en las elecciones intermedias. Los argentinos de entonces sabían que nunca más querrían "las botas". Ese valor fue tan fuerte que se terminó naturalizando. En 2017, la necesidad de proyectar un país más vivible, donde la política no se dirima en Tribunales, donde la pobreza, la corrupción, la miseria, el narcotráfico no sean ya protagonistas de lo diario, fue un motivador del resultado. Hoy el presidente Macri tiene toda la cancha para él. A partir de hoy, ya no podrá utilizar el espejito retrovisor para gobernar. Deberá hacerse cargo de sus políticas.