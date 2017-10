La Argentina, de a poco y no sin contradicciones, pareciera abandonar su fase subdemocrática de la vida política en que pareció estar atrapada durante muchos años. Es una buena noticia, aun en medio de tantas dificultades como nos recuerdan los problemas de la economía, la inflación persistente o los altos niveles de pobreza. No seremos Australia ni Canadá, como quiere cierto imaginario excesivamente nostálgico de un país que hace tiempo ha dejado de existir. Pero no seremos tampoco la Venezuela de Hugo Chávez o el México del partido único. No es el cielo. Pero es tan bueno como pueden serlo los resultados de dos elecciones consecutivas. El horizonte político, como en 1983, se abre a otras posibilidades y la política vuelve a ser, como alguien dijo, "el arte de lo posible".