La Ciudad de Buenos Aires tuvo un fenómeno sin precedentes en estas elecciones. No fue la candidatura de Carrió. No fue que Cambiemos, fuerza vecinal surgida de la Ciudad como PRO, ahora sea una fuerza nacional. No fue la candidatura de Daniel Filmus. No fue la candidatura de Martín Lousteau. La excepcionalidad en la campaña de Ciudad de Buenos Aires fue la gestión que identifica a Horacio Rodríguez Larreta, y que, en términos de opinión pública, alcanza picos del 70% de imagen positiva. Uno de los tres pilares en el armado político de Cambiemos (Macri-Vidal-Larreta) es, por cierto, quien cosecha mejor imagen de gestión.