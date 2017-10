Claro que Macri no es peronista, ni lo quiere ser. Pudo haber sido candidato del Partido Justicialista cuando se lo ofreció Eduardo Duhalde en el 2003, y no quiso. Incluso antes, cuando se lo ofreció Carlos Saúl Menem. No comparte los valores del peronismo, su vocación aluvional, su desordenado andar hacia un extremo y el otro del arco ideológico, ese esfuerzo por poner relato donde a él le gusta poner hechos.