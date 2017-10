El peronismo fue columna vertebral del movimiento nacional. Luego, tanto Menem como los Kirchner, traicionaron su esencia. Recolectaron y expresaron los odios sin patria, olvidando lo esencial del último Perón que era una patria sin odios. Pienso que mi peor enemigo es el que utiliza la causa del bien para ocupar el espacio de la degradación. Voté a Macri porque no me vende peronismo, ni progresismo ni Derechos Humanos. No voté a Scioli porque me dañaba que arrastren la dignidad de nuestros sueños. Me cansa el cuento de los marxistas que proponen "no hacerle el juego a la derecha"; la corrupción del supuesto peronismo es el verdadero gestor e impulsor de esa discutible "derecha". Ahora quiero votar a favor y no más en contra, la realidad me lo permite.