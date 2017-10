Nos encontramos en un momento complejo para la población porque venimos escuchando palabras nuevas que tratan de hacer que se reemplacen o supriman las que estábamos acostumbrados a oír durante todo el tiempo desde nuestra adolescencia; en mi caso aproximadamente unos 30 años, a la fecha. Para comenzar a entender estos neologismos que supuestamente no tienen que ver con algunas palabras arcaicas y vetustas, debemos decir que no es tan así, y que sólo es maquillaje y acting para que el 60%-70% de la población de nuestro país no los corra del centro mediático.