No faltan tampoco quienes dicen que la reacción nazista o filonazista en Europa es la resultancia de la imposición de la verdad oficial y que expresar una posición contraria no debiera ser reprimida. Lo hemos oído en algunas tertulias uruguayas y es gravísimo. Ante todo porque no hay una verdad oficial sino una verdad histórica, absolutamente incuestionable, con evidencias de todo tipo y naturaleza. En la historia también hay verdades. Podemos discutir la significación de la batalla de Waterloo, pero no dudar de que existió, porque es una verdad evidente. El Holocausto judío podemos examinarlo desde perspectivas diferentes, pero negarlo es enfrentar la evidencia. En el caso, además, la negación se acompaña de acciones directamente referidas a agraviar al pueblo judío. No son sólo opiniones, son consignas que se estampan en un monumento público. Más allá de la falta que supone ese grafiteo, la circunstancia revela claramente una actitud de ese odio que nuestra legislación con razón condena. No son opiniones sino, por sí mismas, agresiones morales, preludio normalmente de otros delitos.