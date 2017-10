Con esto en mente, ¿por qué el judaísmo preceptúa siempre en sus plegarias, tanto en días festivos como laborales, recordar la salida de Egipto? Esta demanda para la memoria de dicho suceso no sólo se relaciona con el evento fundacional de un pueblo, en este caso el judío, sino con sus circunstancias anteriores y posteriores, denotando una concepción histórica o historiosófica no como mera información sino como exigencia presentada al hombre para todas sus generaciones. Por la cual, si bien no es posible enmendar los errores, el hombre no está libre de aquellos, demandando, aun cuando no garantice, su no reiteración y la insistencia en lo correcto. Así, no puede hablarse de un aprendizaje de la historia ni por ella, sino de una decisión a partir de la memoria, la cual ahora ya no se agota en la interioridad del pensamiento ni en la pasividad de algo terminado, sino que asume el pasado y demanda el dominio en la posterioridad, lo que posibilita un nuevo origen correctivo.