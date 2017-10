El problema de estos esquemas, como explica Gustavo Maurino, es que no logran captar las prácticas jurídicas de países como la Argentina, en los que los desacuerdos interpretativos no versan sobre cómo preservar mejor la obra colectiva a la vez que la acercamos al ideal. La discusión interna entre los jugadores o constructores no es ya si sería mejor una catedral con vitrales góticos o con columnas renacentistas (pongamos, una interpretación más clásica o más robusta del derecho a la igualdad). El conflicto es, en cambio, que los jugadores no están de acuerdo siquiera en qué es lo que están haciendo, en qué consiste el juego, cuáles son las reglas. No tienen un marco interpretativo común, un código para conversar. No estamos de acuerdo, en definitiva, acerca de si el derecho es un juego de cooperación o de dominio, una catedral o un tinglado. No sólo no tenemos una catedral, sino que apenas tenemos, dice Maurino, un montón de ladrillos.