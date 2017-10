Esas manifestaciones atesoran las nuevas modalidades que asume el gobierno en la era de la comunicación. Pierre Rosanvallon es por demás palmario en sus en sus obras El buen gobierno y La legitimidad democrática cuando apontoca que el veredicto de las urnas no puede ser el único patrón de legitimidad; el poder no es plenamente democrático si no se somete a las pruebas de control y validación mayoritaria. La democracia de interacción tiene como panoplia la afiliación en un proceso permanente y de reacción contrademocrática, donde se demanda de las autoridades información, obligando al poder a que se explique y que justifique su acción, poniéndolo a prueba, desempeñando el papel de un testigo atento y preocupado que lo lleva a validar o impugnar decisiones adoptadas.