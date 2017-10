El individuo atisba nuevamente detrás de la cortina. Aprieta los dientes ante los problemas diarios y ubica su mirada hacia adelante. Le importan poco las promesas y mucho menos las remembranzas. No espera aportes desde el Estado. No se atreve a exigir, pues lo defraudó demasiado. Quizás ponga su esperanza en horizontes que parecían ajenos. Es posible que avive su orgullo, agrisado por irresponsables y oportunistas. Pero cuidado, no está dispuesto a dar algo sin respuestas.