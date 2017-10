A comienzos del presente año, Donald Trump dio por válido lo realizado por Teherán en lo referido al no desarrollo de un programa atómico destinado a uso bélico. No obstante, desde ese mismo momento voceros del Gobierno estadounidense comenzaron a advertir que para octubre la postura sería mucho más exigente y escéptica. Desde los otros países firmantes del acuerdo, así como desde la Agencia Internacional de Energía Atómica, que cumple un papel de vigilancia del acuerdo, se ha advertido al magnate republicano que no abra otro nuevo frente de tensión internacional.