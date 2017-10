Pero el lector ha de saber que esta no es la primera vez que sucede. Es importante subrayarlo, porque, de lo contrario, se puede llevar a la confusión a la opinión pública internacional, que creería que este paso es un enorme avance hacia la resolución de un conflicto que asola a Israel y los palestinos desde hace décadas. Cabe hacerse la pregunta: ¿Podemos esperar algo de la enésima reconciliación entre Fatah y Hamas? La respuesta directa es clara: no mucho mientras no salga de la ecuación la violencia.