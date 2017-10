El señor Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, no tiene firma ni mando. No firma obviamente decretos, pero tampoco puede firmar decisiones administrativas, ni siquiera un pase de un cabo a otra dependencia. Como su cargo lo indica, es un asesor personal de la ministra, depende de ella pero de él no depende nadie. Por ello, cuesta entender qué hacía este señor en medio de un escenario policial potencialmente delicado. Aun si pasó a saludar, fue improcedente, no se saluda a policías dentro de un teatro de operaciones.