En septiembre de 2006, Nicolás Sarkozy expresó en un discurso: "La escuela no es deliberativa, no es un coloquio permanente. La escuela es la transmisión del saber, de las normas y de los valores y, en el primer lugar, del respeto". Valores, he aquí la cuestión. Vivir en una sociedad normal, en una sociedad donde cada hombre sea libre de realizarse tomando los riesgos que desee afrontar, accediendo al fruto de sus decisiones acertadas y pagando los costos de sus errores, ¿de qué depende sino de la educación? De la educación formal, que nadie duda que debe mejorar y mucho, pero también de la educación en valores.