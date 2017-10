Néstor Perlongher, quizás uno de los grandes poetas argentinos, pero cuya voz no es masiva, que se lee en reductos académicos o de reviente, que es grácil como la lengua misma pero político, que en cada verso también planteaba una afirmación concreta, escribía en algún momento: "¿Por qué seremos tan disparatadas y brillantes/ abordaremos con tocado de plumas el latrocinio/ desparramando gráciles sentencias/ que no retrasarán la salva, no/ pero que al menos permitirán guiñarle el ojo al fusilero?".