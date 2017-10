Cuando se refieren a "la lista negra" se están lamentando de haber perdido las elecciones, hecho que no esperaban que sucediera. No estaban preparados, no habían destruido las pruebas ni emprolijado las sociedades. Tampoco imaginaron la reacción de todos, de los jueces y fiscales a los que habían despreciado, así como de los gobernadores, intendentes y legisladores.