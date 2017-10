Durante años se ha cultivado la idea de que Cataluña estaba expoliada por el resto de España para solventar las regiones más pobres y menos productivas. Eso no es así, porque Cataluña no aporta más que Madrid en ese empeño solidario que todos han compartido para vivir en un país más justo. Imaginar que la independencia les dará un mejor vivir a los catalanes es tan absurdo como que perderán el mercado europeo a donde hoy entran sin aranceles, no tendrían reconocimiento internacional, provocarán, como ya se está viendo, el éxodo de empresas, la imposibilidad de la banca de continuar sin el respaldo del Banco Central y del Banco Europeo, y se alejarían de una España que también es para ellos una importante fuente de negocios.