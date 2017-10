La reforma constitucional de 1994 incorporó el actual artículo 120, según el cual el Ministerio Público es "un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera". De esa forma, zanjó una disputa histórica sobre la pertenencia de ese organismo, antes no contemplado en la Constitución, pero sí desde las primeras leyes de organización de la Justicia federal. La doctrina, al interpretar el citado artículo, suele hablar ahora de un "órgano extrapoder", porque no se halla en ninguno de los que componen la clásica tríada propuesta por Montesquieu. Pero también podría decirse que es otro poder, en la medida en que no se halla subordinado al Legislativo, al Ejecutivo ni al Judicial. Mientras quede claro que es independiente, la discusión sobre su naturaleza es puramente semántica.