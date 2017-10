Uno de los prohombres de la Constitución de Estados Unidos, Jaime Madison, ha dicho que la acumulación de todos los poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en las mismas manos puede con exactitud juzgarse como la definición misma de la tiranía. Si el régimen kirchnerista no llegó a configurarla, no puede asegurarse que no lo intentara.