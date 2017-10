Ahora, como los reyes europeos reinan, pero no gobiernan, podrían ser mejores conductores. Es el poder blando que describe Joseph Nye en Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004). Las sociedades no existen gracias a un Estado con poder policiaco capaz de hacer cumplir sus leyes, sino porque naturalmente el hombre tiene vocación social y es moral: si todos salieran a robar, no habría guardias para detenerlos.