De lo que se trata en todo caso es de evaluar el costo-beneficio de una acción unilateral del Presidente de los Estados Unidos, cuando los demás firmantes, sin excepción, y los líderes de opinión en su país, incluyendo funcionarios de su propio Gobierno, aconsejan que debe ser mantenido. Aunque la intención no sea retirarse del acuerdo y tal vez sí intentar modificarlo a su conveniencia, cosa que no sucederá, si Trump no certifica, aun con el evidente cumplimiento de Irán, se corre el alto riesgo de destruir el pacto y, por extensión, de dar por tierra con los beneficios de un Irán sin armas nucleares.