Tentativa. La reducción de penalidad establecida para los ilícitos cometidos en grado de conato no debería hacerse efectiva en los delitos cometidos contra la vida, contra la integridad sexual, contra la libertad individual ni respecto de aquellos que se cometen contra la propiedad en su forma agravada, pues el autor que agota los medios para llevar adelante una conducta ilícita y no culmina su accionar por razones ajenas a su voluntad no tendría que merecer una reducción en la sanción penal a aplicar, pues sólo ha fracasado en el intento y el resultado no puede beneficiarlo por ello.