Si ponemos en contexto histórico el proceso de conquista, lo primero que debemos decir es que los conquistadores cometieron todo tipo de atropellos, que no pueden ser justificados desde ningún punto de vista, aunque culpar por ello a Colón es ejercer un linchamiento retrospectivo carente de fundamento, ya que él no fue quien lo llevó a cabo, ni bosquejó un plan con tal fin. En segundo lugar, se suele tener la falsa idea de que, como los nativos sufrieron la conquista, antes de esta ellos vivían de manera pacífica, cuando en realidad no fue así. Los caribes que encontró Colón primero habían luchado y desplazado a los anawaks que ocupaban esas islas. Algo similar sucedió con los aztecas, que habían llegado desde el norte para conquistar a las poblaciones del centro de México. Este es el mismo procedimiento que aplicaron casi todos los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad: el uso de la fuerza para establecerse en nuevos territorios, más allá de que estemos de acuerdo o no.