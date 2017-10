No es fácil escribir sobre las consecuencias de la independencia de Cataluña. Después de vivir allí casi una década, he dejado muchos amigos, catalanes y no catalanes pero que residen en la región; Barcelona ha sido desde siempre una ciudad muy cosmopolita y como tal tiene residentes de múltiples regiones de España y del resto del mundo también. Lo que escribo es sobre lo que están viviendo y lo que les puede pasar a muy corto plazo.