Por mi parte, no voy a rendirme. Como mujer, negra, activista, lesbiana y nacida en una favela llevo luchando desde que soy niña. No soy la única: a mi alrededor, muchas personas trabajan para evitar que se apruebe esta agenda perniciosa. Vamos a oponer una feroz resistencia pacífica para evitar que el Congreso liquide nuestros derechos. Vamos a denunciar todos los atropellos que se produzcan. Pero no queremos hacerlo solas. Necesitamos el apoyo y la solidaridad de toda la sociedad brasileña y del resto del mundo. El papel de la comunidad internacional es clave para impedir que estos abusos se produzcan y para conseguir que los derechos humanos prevalezcan en un país que merece ser admirado de nuevo.