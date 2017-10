La CGT seguiría bajo el esquema de un triunvirato, advierte que no debe perder tiempo en disputas internas, sino en ser brazo ejecutor de la unidad del peronismo. Para ello, habrá una reunión con los gobernadores pasado el 22 de octubre, en la cual conversarán sobre la posibilidad de pedir la intervención del Partido Justicialista para desplazar a sus actuales conductores José Luis Gioja y Daniel Scioli. El primer punto a definir será si, como quiere la tríada CGT-Pichetto-gobernadores, es todo el peronismo sin Cristina Kirchner, con el regreso de Sergio Massa, quien no tiene destino fuera del peronismo; o, como propugna Agustín Rossi: "Si no nos juntamos todos, Macri nos pinta de amarillo".