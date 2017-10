El otro proyecto, el de un estacionamiento subterráneo en Villa Biarritz, ha producido un levantamiento del vecindario, que pretende preservar el carácter patrimonial del Parque Juan Zorrilla de San Martín y de todo su entorno. Impedir el estacionamiento en todo el barrio para contribuir a financiar el negocio del parking, donde se alojará, además, una especie de shopping, es desvirtuar todo. Generar una entrada y salida de automóviles concentrada en un punto evidentemente cambia el sentido de la zona, que es eminentemente residencial y en la que el parque es el gran desahogo. El tema de estacionamiento debe solucionarse, como todos sabemos: a largo plazo, exigiendo que todo apartamento nuevo debe tener una cochera cada 60 o 70 metros cuadrados, aunque se diga: "No dan los números", lo que es no es verdad, porque el terreno valdrá menos, simplemente; a más corto plazo, propiciando, como se ve en todo el mundo, algunos estacionamientos en altura, en lugares donde no molesten y con una arquitectura amable para el entorno. El tema da para mucho, pero a cuenta digamos que en ese proyecto hay más un problema que una solución.