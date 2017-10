La reina, Letizia, no le va a la zaga a su marido. Se complementan. Tiene carácter e inteligencia. Su antiguo oficio de periodista le permite escribir sus propios textos. Algunos cronistas de la monarquía se burlaban de sus orígenes no aristocráticos, pero ese dato la acerca más al pueblo, que la percibe como una de los suyos, honrada y laboriosa. La idea de que no hace falta sangre azul para reinar o para ser elegante la beneficia. La favorecen los ataques de quienes no aprecian su carácter plebeyo y se burlan de su abuelo taxista. Incluso más: la aceptación popular de Felipe aumentó cuando se enamoró de una española del pueblo.