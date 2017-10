El país de Perón duró décadas porque no sólo fue de Perón sino también de los radicales y de buena parte de los conservadores, de los Frondizi y hasta de algunos golpes de Estado. Fue una política nacional, con izquierdas y derechas más propias que copiadas, contra esa concepción de la antipatria, que imagina un ciudadano universal en el proletario mientras el otro lo imagina un simple consumidor. Por eso no fuimos "ni yanquis ni marxistas", para elegir nosotros aquello que queríamos ser. Por eso no fue el Che Guevara el que liberó a los hermanos bolivianos, porque ellos esperaron la llegada de su propio Evo Morales.